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İSTANBUL'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- İL GENELİNDE 26 BİN 174 POLİS GÖREVLİ - 4 HELİKOPTER, 85 TOMA, 55 ZIRHLI ARAÇ İLE 12 SHORTLAND GÖREV YAPIYOR   Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul'da 26 bin 174 polis görev yapıyor

01 Mayıs 2018 17:03

- İL GENELİNDE 26 BİN 174 POLİS GÖREVLİ

- 4 HELİKOPTER, 85 TOMA, 55 ZIRHLI ARAÇ İLE 12 SHORTLAND GÖREV YAPIYOR
 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul\'da 26 bin 174 polis görev yapıyor.  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kapsamında İstanbul genelinde görev yapan 26 bin 174 polisin 8 bini Maltepe\'de, 6 bin 500\'ü ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş \'ta görevlendirildi.  85 TOMA, 12 shortland ile 55 zırhlı araç da çeşitli noktalarda konuşlandırıldı. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 4 helikopter de İstanbul\'u havadan gözetliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim meydanının havadan görüntüleri
 

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