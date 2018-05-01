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İstanbul'da güvenlik önlemleri

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  - 1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul'da 26 bin 174 polis görev yapıyor

01 Mayıs 2018 17:03

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  - 1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul\'da 26 bin 174 polis görev yapıyor.  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kapsamında İstanbul genelinde görev yapan 26 bin 174 polisin 8 bini Maltepe\'de, 6 bin 500\'ü ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş \'ta görevlendirildi.  85 TOMA, 12 shortland ile 55 zırhlı araç da çeşitli noktalarda konuşlandırıldı. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 4 helikopter de İstanbul\'u havadan gözetliyor.
 

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