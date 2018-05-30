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İstanbul'da günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek

"İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale geldi"

30 Mayıs 2018 00:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da, yarından (30 Mayıs) itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da randevu sisteminde, ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesi nedeniyle "ertesi gün pasaport randevusu" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler" açıklamasını yaptı.

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