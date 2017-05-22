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İstanbul'da Gülmen ve Özakça'ya destek eylemlerinde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilenler arasında gazeteci Candan Yıldız da bulunuyordu

22 Mayıs 2017 17:59

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın 75'üncü gününe giren açlık grevine destek amacıyla İstanbul'un Kadıköy, Kartal ve Üsküdar ilçelerinde başlatılan eylemler sırasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından 22 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında gazeteci Candan Yıldız da bulunuyor. 

Dihaber'de yer alan habere göre, KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın işlerine geri dönme talebiyle başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla İstanbul’un Kadıköy ve Kartal ilçelerinde cumartesi günü düzenlenen eylemlerde Yeni Demokrat Kadın aktivisti Av. Aylin Kırıkçu’nun da aralarında olduğu 22 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Buradaki savcılık sorgusunun ardından 22 kişi serbest bırakıldı.

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