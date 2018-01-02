İstanbul'da gözler milyonluk ihalede; meydanlardaki ATM'lerin reklam ve işletme hakkı kimin olacak?

İstanbul’un en işlek meydan ve caddelerinde bulunan 400 bağımsız ATM ihaleye çıkacak. Bugüne dek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen ATM’ler, İstiklal Caddesi’nden Levent’e, Teşvikiye’den Acıbadem’e kadar İstanbul’un en pahalı noktalarında bulunuyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün kentteki 400 ATM kabini ile ilgili talebi aralık ayı meclis oturumunda oya sunuldu. Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün talebine ilişkin hazırlanan komisyon raporunda, İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan reklam uygulamalı 400 ATM kabininin yapımı ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesinin planlandığı kaydedildi. ATM kabinlerinin işletilmek üzere ihale edilebilmesi için İBB Meclisi'nde karar alınması istendi. İhale kararı, AKP'lilerin “evet” CHP'lilerin “hayır” oyları ile kabul edildi.

“Şirket değil İBB işletmeli"

Karara muhalefet eden CHP'nin Hukuk Komisyonu Üyesi İsa Öztürk, bu işi İBB'nin yapmaya devam etmesi gerektiğini düşündükleri için ret oyu verdiklerini söyledi. Öztürk, “İBB yıllardır bu işi kendisi bankalar ile tek tek anlaşarak yapıyordu. Komisyona verdikleri bilgide ‘zaman için kiracılar çıktıktan sonra ATM'lerin boş kaldığı, yeni anlaşmalar yapılamadığını' söylediler. ATM işini tek elden yürütmek için ihaleye çıkmak istediler. İhaleyi alan şirket, gelirinden İBB'ye pay verecek. İBB, kentin ana arterlerinden sorumlu olduğu için söz konusu ATM'ler en işlek noktalarda bulunuyor. Milyonlarca liralık geliri olan bu işin, İBB yürütemediği için bir şirkete verilmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Maslak, Etiler, Ortaköy, Teşvikiye, İstiklal Caddesi...

İhaleye çıkacak 400 ATM'nin bulunduğu noktaların arasında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi, Galata, Cihangir, Gümüşsuyu, Galatasaray, Karaköy; Beşiktaş'ta Balmumcu, Bebek, Barbaros Bulvarı, Yıldız, Etiler, Kuruçeşme, Levent, Ortaköy, Çırağan; Kadıköy'de Acıbadem, Caferağa, Caddebostan, Erenköy, Kadıköy sahili; Sarıyer'de Maslak-Büyükdere Caddesi, Emirgan, İstinye, Tarabya, Şişli'de Büyükdere Caddesi, Halaskargazi, Mecidiyeköy, Vali Konağı Caddesi, Teşvikiye de bulunuyor.