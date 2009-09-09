İstanbul'da görülmemiş felaket: Otoyol nehir oldu, İkitelli'de 1 ölü, kayıplar var!

Basın Express Yolu, 2 metreye kadar yükselen sularla azgın bir nehir oldu, Başakşehir tır garajında 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Çok sayıda kişi ise kayıp.



Ambulans ve itfaiye ekipleri azgın sel sularının yolu kapatması nedeniyle bölgeye giremiyor. Vatandaşlar sel sularına kapılmamak için araçlarının tepesine ve ağaçlara tırmanarak yardım bekliyor. Kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de katılıyor. Diğer kişileri arama çalışmaları sürerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri botlarla 4 kişiyi kurtardı.



Sel suları 2 metreyi buldu



İkitelli Basın Ekspres Yolu'nda yer yer 2 metreyi bulan sel sularında mahsur kalanlar, araçların üzerine çıkarak yardım beklemeye başladı. Bazı araçların içindekileriyle sürüklendiği gözlendi. Sivil savunma ekipleri botlarla araçlarda mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor. İtfaiye ekipleri ve 4 askeri helikopter de kurtarma çalışmalarına katılıyor. Başakşehir ilçesinin ara yollara büyük ölçüde kapandı. İlçeye bağlantı sağlayan yollarda ulaşım aksıyor. Ara sokakların sel sularıyla doldu.



İstanbul'un bazı bölgelerinde ev ve işyerlerini su bastı



Ayamama ve Tavukçu derelerinin yağış nedeniyle taştığı gözlenirken dere yakınlarındaki bir binanın yıkıldığı bildirildi. Yeni Bosna'daki bazı fabrikaları da su bastığı bildirildi. Fabrikalardaki bazı eşyaların suyla birlikte çevreye yayıldığı gözlendi. Halkalı Basın Ekspres Yolu'nda mahsur kalanları kurtarmak için, 4 askeri helikopter çalışmalara başladı. Sultançiftliği, Alibeyköy, Sultangazi, İkitelli, Bağcılar ve Hadımköy'de çok sayıda ev ve işyerini su bastı. İtfaiye ve belediye belediye ekipleri çok sayıda ihbara cevap vermeye çalışıyor. Evleri sular altında kalan vatandaşlar ise tepkili. Belediyeler anonslar yaparak, İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.



İkitelli'de sel nedeniyle trafik durdu



İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Çakmak, saat 07.00'de başlayan yağışın ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti. Yağıştan Basın Ekspres Yolu ve Bahçeşehir Hamam Deresi'nin etkilendiğini ifade eden Çakmak, Ayazağa-Cendere yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Atatürk Havalimanı'na giden yol da, sele kapılan TIR'lar nedeniyle trafiğe kapandı. Meteoroloji yetkililerinin tüm uyarılarına karşın önlemlerin yetersiz kalması mağduriyeti artırdı. İkitelli'ye açılan ana yollar güvenlik nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor. Aşırı yağış, çok sayıda kazaya neden oldu Sağanak yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde çok sayıda kaza meydana geldi. TEM Otoyolu Gazi Sapağı'nda Mehmet Öz yönetimindeki 34 TTE 32 plakalı ticari taksi arıza yapınca sürücüsü yol kenarına çekti. Araçtan inen sürücü Mehmet Öz'e bu sırada henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı. Kazada, Mehmet Öz olay yerinde yaşamını yitirdi.



Deniz ulaşımında aksama



İstanbul Deniz Otobüsleri'nin saat 09:45'te Bostancı ve Yenikapı'dan; Marmara ve Avşa Adası'na yapılması gereken seferi hava şartları nedeniyle iptal edildi.



Vali Güler: "Son yılların en büyük afeti..."



İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'u felç eden yağış ile ilgili olarak basına bilgi verdi. İstanbul'da son yıllarda hiç yaşanmayan bir doğal afet yaşandığını söyleyen Güler, etkili yağışın yarın da İstanbul'da sürmesinin beklendiğini söyledi.



Güler, yağışın can ve mal kaybına neden olduğunu söyleyerek, "İstanbul'da son yıllarda hiç yaşamadığımız bir doğal afet yaşandı. Geçen yıl Eylül ayının tamamında 44 kilogram yağmur yağmışken, uzun yılların Eylül ayının ortalaması 35 kilogram iken, sadece dün ve bugün 220 kilogram yağmur yağdı" dedi.



Olayın başından itibaren uyarı ve kurtarma çalışmalarında zamanında ve etkin müdahale edildiğini söylene Güler, kurumlar arasında örnek bir işbirliği ve koordinasyonun sağlandığını söyleyerek, "10 helikopterle havadan müdahale yapıldı. Bu helikopterler arama kurtarma, ambulans ve keşif helikopterleriydi. Hem Çatalca, hem Silivri, hem de kırsal alanlarda mahsur kalan vatandaşlara öncelikle botlarla müdahale edildi. Selimpaşa'da sahildeki sitelerin bulunduğu bölümde 3 binanın yıkıldı, 800 konutun su altında kaldı, Silivri'de de 900 ev su baskınına maruz kaldı. Yine Silivri'de 8 okul, devlet hastanesi, sağlık ocağı ve spor tesisleri de sudan etkilendi, 8 araç sele kapıldı, 20 sandal da battı" diye konuştu.Cuma gününde itibaren tekrar yağış geliyor



Vali Güler, etkili yağışın yarın da özellikle İstanbul'da süreceğini beklediklerini belirterek, "Yağış perşembe ve cuma günü de aralıklarla devam edecek. Ancak cuma gününden itibaren tekrar etkili bir yağış İstanbul'da beklenmekte. Bu nedenle vatandaşlarımıza gerekli uyarıyı yeniden yapmak istiyorum. Yağışın yoğun olduğu alanlarda mümkünse araçlarıyla yola çıkmasınlar" dedi.



Güler, "Yola çıkanların da TEM otoyolunu kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü E-5'te zaman zaman su baskınları yaşanabiliyor. Bir diğer uyarım da; özellikle E-5 ve TEM dışındaki köy ve belde yolları da taşkın ve sele maruz kalan yollar. Bu yollarda yolun yumuşaması neticesinde zaman zaman kopmalar, çökmeler yaşanabilmektedir. Bizzat yaptığımız tetkikte yolların bir kısmının asfaltlarının kalktığını, yolların çökmekte olduğunu gördük. Vatandaşların ısrarla bu yollardan geçmekte olduğuna şahit olduk. Vatandaşların can emniyetlerinde bu tür olaylar sıkıntı yaşatıyor. Güvenlik güçlerimiz bu yollarda seyrüseferi engellemek için gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

