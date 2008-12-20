İstanbul'da gol yağmuru



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor'u sahasında 5-0'lık skorla geçti.





Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ligin son sırasında yer alan Kocaelispor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmanın 38. dakikasında Adriano'nun kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı da başka gol olmayınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle noktaladı.



İkinci yarıya hızlı giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 52. dakikada Adriano'nun topu bir kez daha filelerle buluşturmasıyla birlikte skoru 2-0'a getirdi. Rakibi karşısındaki üstün performansını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, golden 4 dakika sonra sahne ye çıkan Robert Kus'un ağları havalandırmasıyla farkı 3'e çıkarttı.



Bu dakikadan sonra rahat bir oyun sergileyen İstanbul ekibi, Efe İnanç'ın 83, Serhat Gülpınar'ın 90. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 5 - KOCAELİSPOR: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yunus Yıldırım, Volkan Narinç, Mustafa Sönmez

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç, Kus, Cesario, Barbosa, Ekrem, Efe, Mahmut, Okan, Erman, İbrahim, Adriano

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Musa, Özgür, Ufuk, Volkan, Bülent, Fransergio, Murat, Serdar Topraktepe, Kemal, Taner

Goller: Dk. 38 Adriano, Dk. 52 Adriano, Dk. 56 Robert Kus, Dk. 83 Efe İnanç, Dk. 90 Serhat Gülpınar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 10 Taner, Dk. 45 Ufuk (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Murat'ın soldan ortasında kale alanında Taner'den önce kaleci Hasagiç topa sahip oldu.



23. dakikada ceza alanı dışından Erman'ın vuruşunda savunmadan seken topu penaltı noktasına yakın bir yerde önünde bulan Adriano'nun yerden şutunda, kaleci Serdar topu ayaklarıyla çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.



32. dakikada Murat'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top kaleci Hasagiç'te kaldı.



35. dakikada ceza yayı üzerinde Kemal'in kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.



38. dakikada soldan İbrahim'in kullandığı korner atışında, ön direkte Volkan'dan seken topu kaleci Serdar Kulbilge tokatlayarak uzaklaştırmak istedi. Ancak kısa düşen topu arka direkte Adriano kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

