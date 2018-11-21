T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI EŞLİĞİNDE MUHTEŞEM GÜN BATIMI

Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da akşamüzeri yer yer kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı adeta bir renk cümbüşü oluşturdu

21 Kasım 2018 21:41

Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul\'da akşamüzeri yer yer kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.
İstanbul\'da gün batımına doğru yer yer kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Şehrin bir yanında yağmur bulutları, bir yanında güneş görüldü. Yağmurun ardından Galata Kulesi\'nin arkasında beliren gökkuşağı ise, Tarihi Yarımada\'dan kaydedilen görüntülere bir güzellik daha kattı. Gökkuşağı ve gün batımı manzaraları adeta bir renk cümbüşüne sahne oldu.

Görüntü Dökümü:
------------------------
- Galata\'da gökkuşağı
- İstanbul Boğazı
- Gün batımı
- Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin COŞKUNErsan SANDHA İstanbulYağmurunGalata KulesiTarihi YarımadaGökkuşağıGörüntü Dökümü GalataBoğazı GünGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24