İstanbul'da gizli Çeçen zirvesi

Ülkesindeki Çeçenler'i korumak isteyen Fransızlar üç Çeçen cinayetini araştırmak için gizlice geldi. Türk ve Fransız birimleri bilgi alışverişinde bulundu.



Sabah’ın haberine göre; İstanbul'da işlenen gizemli Çeçen cinayetleri, sadece Türk güvenlik birimlerini değil Fransız istihbaratını da alarma geçirdi. Geçtiğimiz günlerde on kişilik bir Fransız heyeti Çeçen cinayetleriyle ilgili bilgi almak üzere gizlice Türkiye'ye gelip savcı ve istihbaratçılarla görüştü.



Edinilen bilgilere göre, Fransız istihbarat birimleri, bir süre önce Fransa'daki Çeçen liderlere silahlı ve bombalı suikast yapılacağı duyumu aldı. Suikastları Rus Gizli Servisi'nin (FSB) planlandığını düşünen Fransız istihbaratı, Türkiye'de Çeçen liderler birbiri ardına öldürülünce Fransa'daki Çeçenler'in adres ve kimlik bilgilerini değiştirdi. Fransız anti-terör polisi de ülkede yaşayan Çeçen liderleri ve ailelerini sıkı korumaya aldı. Fransızlar daha sonra Ankara ve İstanbul'a geldi. Havalimanından gizlice giriş-çıkış yapan heyetin Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkileri ile görüştüğü öğrenildi.



Ortak nokta Rusya karşıtı olmaları



Fransız heyetinden İrtibat Hâkimi Philippe Dorcet, şunları söyledi:

"Fransa'da Çeçenler'e yönelik suikastlar olacağı bilgisini gizli servisimiz DGSE'den aldık. Fransa'da bu yönde çok gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Ülkemizde Çeçen liderler var. Türkiye'de peş peşe Çeçen cinayetlerinin gerçekleşmesi ilgimizi çekti. Türkiye'deki cinayetlerin birbirine benzerlik gösterdiğini düşünüyoruz. Fransa'da Çeçenler ile ilgili özel istihbarat ekibi kurduk. Alınan suikast istihbaratlarının Rusya bağlantılarını yakından takip ediyoruz. Fransa büyük bir ülke. Ülkemizde istihbarat kokan siyasi cinayetlerin işlenmesini istemeyiz. Fransa'daki Çeçenler ile Türkiye'de suikasta uğrayan Çeçenler'in ortak noktası Rusya karşıtı olmaları."



Heyetle görüşmelere katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı ise Çeçen cinayetlerinin terör ve organize suç kapsamında olmadığını söylemekle yetindi.



Bu arada MİT'in, üç Çeçen cinayetiyle ilgili rapor hazırladığı öğrenildi. Öldürülen Gazi Edilsultanov, İslam Canibekov ve Ali Osaev'in Çeçenistan'da direnişe katıldıkları belirtilen raporda, Çeçen grupların çoğunlukla yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, ancak burada suç işlemediği kaydedildi

