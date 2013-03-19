İstanbul'da geçici Suriye hükümeti kuruldu

İstanbul'da gerçekleştirilen seçimde, 62 SMDK üyesi oy kullandı. Gassan Hito, 35 üyenin oyunu alarak geçici hükümet başkanı oldu.

Adaylardan Esad Mustafa 7, Velid ez-Zu'bi ise 2 üyenin oyunu aldı. 18 üye ise boş oy kullandı. Hito'nun büyük ölçüde İslami eğilimli üyelerden aldığı destekle yeni görevine seçildiği bildirildi.

Arap Birliği’nde yer alacak

Teknokratlar hükümeti olarak düzenlenmesi ve Koaliyon’a bağlı olarak çalışması öngörülen yeni hükümetin başbakanlığı için önce çıkan isim ise Şamlı, Kürt kökenli bir işadamı olan Ghassan Hito. Adaylar arasında fazla şans tanınmasa da halen Almanya’da yaşayan Türkmen kökenli Cemil Karslı’nın da ismi geçiyor.

Yeni yapılanmada yasamanın temsilcisi olarak başkanlığını Muaz Hatip’in yaptığı Suriye Koalisyonu en etkili yapı olarak öne çıkıyor. Geçici hükümeti atama, görevden alma ve yeniden yapılandırma görevi Koalisyon’un olacak. Geçici hükümetin ilk işi ise 26 Mart’ta yapılacak Arap Birliği’nde Suriye’yi temsil etmek.

İçeride dengeler değişebilir

Bu gelişmenin ardındansa BM’deki Suriye koltuğunun Koalisyon’a ve yeni hükümete devredilmesi için çalışılacak. Yeni hükümetin kurulması ile birlikte Genel Kurmay Başkanı Selim İdris de bu hükümete karşı sorumlu olacak. Yeni hükümet çeşitli ülkelerden yasal sorun yaşamadan silah alma hakkına sahip olacak.

SUK’un ve Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinden Halit Hoca STAR’a yaptığı açıklamada gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Genel Kurmay Başkanı Selim İdris geçici hükümet fikrine olumlu yaklaşıyor. Buna paralel olarak şu anda cepheden de ‘iyi’ haberler geliyor. Başta Han Tümen olmak üzere bir çok yerde muhalefet Esad’a sahip olan silahları ele geçirdi” dedi.

Gassan Hito kimdir?

Abdulbasit Seyda'dan sonra Suriye muhalefetinde üst düzey temsil makamına gelen ikinci Kürt muhalif olan Hito, 1963 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da doğdu. 1994 yılında Indiana Wesleyan Üniversitesi'nde işletme yönetiminde yüksek lisans yapan Hito, birçok uluslararası şirkette üst düzey yöneticilik yaptı.

Hito, 2001 yılında ABD'de, dünyanın farklı ülkelerinde azınlık konumunda olan Arap ve Müslümanların haklarını savunmak amacıyla 'Müslüman-Arap Azınlık Hakları Savunma Derneği'ni kurdu.

Suriye'de başlangıcından bu yana devrime destek veren Hito, ABD'de Suriyeliler için organize ettiği insani yardım kampanyaları ve BM, uluslararası kurumlar ve hükümetlerle kurduğu sağlam ilişkilerle tanınıyor.

Hito, evli ve 4 çocuk babası.