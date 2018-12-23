İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de bulunan Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

İddiaya göre, birkaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.