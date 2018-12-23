T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı

Saldırganlar, olay yerinden kaçtı

23 Aralık 2018 10:53

İstanbul Ataşehir'de bulunan Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

İddiaya göre, birkaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

istanbulataşehirgece kulübüsilahlı saldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24