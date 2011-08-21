-İstanbul'da ganyan 781,29 TL verdi İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - İstanbul'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 781,29 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 4, 4, 4, 4, 4-6, 2 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra 4, 4, 4, 4-6, 2 biçiminde neticelenen beşli ganyan 84,65 lira, 4, 4, 4-6, 2 şeklinde tamamlanan dörtlü ganyan 8,80 lira, 4-6, 11, 3 biçimindeki 1. üçlü ganyan 80 kuruş ve 4, 4-6, 2 şeklinde oluşan 2. üçlü ganyan da 2,68 lira ikramiye kazandırdı.