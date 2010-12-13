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İSTANBUL'DA FUHUŞ VE KUMAR OPERASYONLARI İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2010 13:49

-İSTANBUL'DA FUHUŞ VE KUMAR OPERASYONLARI İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Beyoğlu ve Bakırköy'de, fuhuş ve kumara yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Taksim'de bir eğlence merkezinde fuhuş yapıldığı ve yaptırıldığına ilişkin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Müşteri gibi davranan polis memurlarının dışarıda bekleyen ekiplere bilgi vermesinin ardından eğlence merkezine düzenlenen baskında, 11'i yabancı uyruklu 15 kadın ile aralarında eğlence merkezi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 erkek gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. Bu arada, Bakırköy Florya'daki bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynadığı öne sürülen 3'ü kadın 12 kişi ile lokalin 15 çalışanı, 20 deste oyun kağıdı ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen 27 kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

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