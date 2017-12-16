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İstanbul'da fuhuş operasyonu;9 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen kişilere operasyon düzenledi

16 Aralık 2017 17:32

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen kişilere operasyon düzenledi. 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Hakan A.\'nın yaptığı organize suç örgütünün, zorla senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını tehditle fuhşa sürüklediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri bu sabah saatlerinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Hakan A.\'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​

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