-İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - İstanbul'da aralarında şarkıcı D.B'nin de bulunduğu 20 kadın, fuhşa aracılık ve fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Asya yakasında kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şüphelileri, 3 ay boyunca teknik takibe aldı. Çalışmalar sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, fuhşa aracılık yaptığı öne sürülen 7 kadın ile para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı. Söz konusu şüpheliler arasında bulunan şarkıcı D.B'nin, ''para karşılığı fuhşa aracılık ettiği'' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.