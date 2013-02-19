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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Avcılar'da bir barda AIDS'li hayat kadınlarının çalıştırıldığı ihbarını alan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçti

19 Şubat 2013 11:10

İstanbul Avcılar'da, bir barda AIDS'li hayat kadınlarının çalıştırıldığı ihbarı alan polis, bara operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da bir barda AIDS'li hayat kadınlarının çalıştırıldığı ihbarını alan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, dün akşam saatlerinde bara baskın yaptı.

Operasyonda aralarında 1 işletme müdürü ve 3 personelin de bulunduğu 4 kişi ile 17 hayat kadını polis tarafından gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Tanınmamak için çanta ve kazaklarla yüzlerini kapatarak Asayiş Şube Müdürlüğü merdivenlerini çıkan 2 kadın yere düştü.

Basın mensuplarının kendilerini görüntülediği sırada bazı hayat kadınlarının ağlaması ise dikkat çekti.


17 kadına AIDS testi yapılacak


Kadınların HIV virüsü taşıyıp taşımadığı, Bakırköy Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi'nde yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek. 17 kişinin test sonuçlarının çıkacağı güne kadar gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Öte yandan müşteri kılığında bara giden ve kadınlarla 250 Liraya anlaşan 2 polisin, operasyonun başlaması için dışarıda bekleyen ekipleri telefonla arayarak, "Fener üçledi" şifresini kullandığı öğrenildi.

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