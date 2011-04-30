-İSTANBUL'DA FORMULA 1 HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - İstanbul Park pisti, gelecek hafta sonunda ev sahipliği yapacağı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine hazırlanıyor. İstanbul'da 6-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 için İstanbul Park pistinde yoğun bir çalışma gözlenirken, takımlar padok alanında motor evlerini kurmaya başladı. Takımlara servis veren, son teknolojiyle donatılmış tırlar, malzemeleri padok alanı ve garajlara getirirken, pistteki son düzenlemeler de yapılıyor. -PİLOTLAR CUMA GÜNÜ PİSTE ÇIKACAK- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si 6 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da birinci antrenman turları ile start alacak. F1'de ikinci antrenman turları aynı gün saat 14.00'de, son antrenman turları ise 7 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak. DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları 7 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Bu arada, organizasyon içinde GP2, GP3, Porsche GT3 ve Porsche Mobil 1 Süpercup yarışları da yapılacak.