-İSTANBUL'DA ''FİNANS ZİRVESİ'' İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - ''İstanbul Finans Zirvesi'', 28-30 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. İlki düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Körfez Bölgesinden Doğu Asya'ya finans dünyasının seçkin uluslararası kişiliklerini bir araya getirecek. Almanya'nın Financial Gates GmbH Grubu'nun katkılarıyla Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Oditoryumu'nda yapılacak ve her yıl tekrarlanması planlanan İstanbul Finans Zirvesi, dünya finans sektörü ve ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğinin tartışılacağı bir platform olarak tasarlandı. Zirve, üst düzey banka ve şirket yöneticilerini, karar alıcıları, kurumsal finans yöneticilerini, bankacıları ve düzenleyici kuruluşları bir araya getirecek. Etkinliğe, BaFin Başkanı Jochen Sanio, Meksika Merkez Bankası Başkanı Augustine Carstens, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Ahmad Mohammed Ali Al-Madan ile Citi Grup Baş Ekonomisti Prof. Williem Buiter de katılacak. Ayrıca zirvede aralarında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, Vadeli Opsiyon Borsası Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Almanya Federal Finansal Denetim Otoritesi (Bafin) Başkanı Jochen Sanio, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmad Mohammed Ali Al-Madan, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Başkanı Sultan Bin Nasser Al Suweid, Meksika Merkez Bankası Başkanı Augustin Carstens'in de bulunduğu isimler konuşmacı olarak hazır bulunacak. Zirvede, ''Kriz Sonrası Finans Sektöründe Düzenleme İhtiyaçları'', ''Merkez Bankacılığı: Kriz Sonrası Ekonomik ve Finansal İstikrar'', ''Finans Merkezleri'', ''Enerji, Yerel Yönetimler, Altyapı ve Proje Finansmanı'', ''İslami Finans: Eksiklikleri Giderebilir mi?'', ''Kriz Sonrası Sermaye Piyasaları ve Türev Araçları'', ''Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar ve Varlık Yönetimi'', ''Ticaret Finansmanı ve İhracat Kredi Sigortası'' ile ''Doğrudan Yatırımlar, Özel Sermaye Yatırımları, Birleşme-Devralma Finansmanı'' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.