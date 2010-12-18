-İSTANBUL'DA FİDYE OPERASYONU: 3 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - İş bahanesiyle buluşmaya çağırdıkları Türk asıllı Bulgar işadamını şoförüyle kaçırarak 1 milyon avro fidye istedikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan'da bulunan Emiliana S, 13 Aralıkta İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile irtibata geçerek, şoför eşi Krasen D'nin, yanında çalıştığı Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı işadamı Yusuf Mehmet Y. ile İstanbul'da kaçırıldığını ve serbest bırakılmaları karşılığında kendilerinden 1 milyon Avro fidye istendiğini bildirdi. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis, Türkiye'ye 11 Aralıkta giriş yapan işadamı ile şoförünün Fatih Aksaray'daki bir otelde kaldığını belirledi. Mağdurların kaldıkları otelden 13 Aralıkta ayrıldıklarını belirleyen polis, kendilerini Karaköy'de sözde tekstil işi için görüşme yapmak üzere buluşmaya çağıran kişiler tarafından kaçırılmış olabilecekleri ihtimaline yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu işadamı ile şoförünün Büyükçekmece'deki bir villada olduklarını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün söz konusu villaya operasyon düzenledi. Operasyonun, mağdurlar ile şüpheliler kavga ettikleri sırada düzenlendiği, operasyon devam ederken olay yerine gelen PM 9828 MK Bulgaristan plakalı lüks otomobildeki 2 kişi tarafından polise ateş açıldığı ve saldırıda polis aracının isabet aldığı öğrenildi. Villadaki şüpheliler Raim K, Veli S. ve Mustafa B. gözaltına alınırken, lüks otomobildeki 2 kişi olay yerinden kaçtı. Mağdurların ifadelerinde, şüphelilerin kendilerini sözde tekstil işi için görüşmeye çağırdıklarını, ancak daha sonra söz konusu villada rehin tuttuklarını ve 1 milyon avro fidye istediklerini söyledikleri kaydedildi. Kaçan 2 kişinin Ökkeş D. ve Gani U. olduğunun tespit edildiği ve bunlarla konuya ilişkin 2 kişinin daha arandığı bildirildi.