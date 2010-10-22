-İSTANBUL'DA FİDYE CİNAYETİ İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Eyüp'te bir iş adamı ile eşi ve 13 yaşındaki kızını 400 bin TL fidye için kaçıran üç zanlı jandarma tarafından yakalandı. İş adamının eşi fidyeciler tarafından öldürüldü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekimde iş adamı N.G, eşi G.G ve 13 yaşındaki kızı M.G, silahlı 3 kişi tarafından spreyle bayıltılıp elleri plastik kelepçelerle bağlanarak, Kemerburgaz Mimarsinan Mahallesi'ndeki evlerinden kaçırıldı. Kaçırılan bu kişiler, bir iş yerinde 2-3 saat bekletildikten sonra zanlılara ait Kuştepe Mahallesi'ndeki evin karşısındaki binanın zemin katında alıkonuldu. İş adamının evinden 12 bin 400 TL, 2 bin 500 dolar, 600 avro, 5 altın bilezik ve 6 çeyrek altın alan zanlılar, serbest bırakılmaları karşılığında aileden 400 bin TL vermesini istedi. Zanlılar, bağlantı kurdukları iş adamının ortağından 50 bin TL aldıktan sonra iş adamı N.G ile kızını 14 Ekimde serbest bıraktı. İş adamının jandarmaya başvurarak başından geçenleri anlatması ve başka bir yere götürülen eşinin hayatından endişe ettiğini söylemesinin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, iş adamı N.G'nin verdiği eşkal bilgilerinden faydalanarak, olayın iş adamının yeğeni A.G ile N.R ve F.R tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirledi. Mağdurların alıkonulduğu iki adreste arama yapan jandarma, zanlıların birinin iş yerinde, iş adamından gasp edilen dizüstü bilgisayar, mağdur aileye ait kimlik ve sürücü belgeleri ile tapu senetleri ve çeşitli evrakı ele geçirdi. Yapılan takip sonucu, zanlılardan A.G. Nişantaşı Teşvikiye'de, olayda kullanılan iki tabancayla birlikte yakalanırken F.R. de annesiyle birlikte Kuştepe'deki evinde gözaltına alındı. N.R'nin de S.K. adlı kadının yanında olabileceğini değerlendiren jandarma, kadını Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Kadının ifadesi doğrultusunda N.R de Adana'da yakalandı. N.R, ilk ifadesinde iş adamı N.G'nin eşinin öldürüldüğünü ve cesedinin Mecidiyeköy'de, iş adamına ait otomobilde olduğunu itiraf etti. Belirtilen adrese giden jandarma ekipleri, iş adamının eşinin cesedini otomobilin arka koltuğunda buldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden A.G. ve F.R tutuklanırken A.R. ile S.K serbest bırakıldı.