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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu;7 gözaltı

İSTANBUL,(DHA) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

23 Eylül 2017 19:32

İSTANBUL,(DHA) Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 adrese düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin, FETÖ\'ye müzahir şirketlerle çalışan taşeron firmaların alacaklarından himmet adı altında zorla para kesintisi yaparak örgüte aktardığı belirtildi. 

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