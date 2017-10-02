İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu;13 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 36 adrese operasyon düzenlendi. Örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine polis ekipleri şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin 23 kişiyi yakalaması için çalışmaları devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda yazılı ve basılı örgütsel doküman ele geçirdi.