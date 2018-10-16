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İstanbul'da FETÖ/PDY Operasyonu: 37 gözaltı kararı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

16 Ekim 2018 13:08

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli ilçelerde eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 25 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin örgütün finans yapılanmasında yer aldıkları bildirildi. 

 

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