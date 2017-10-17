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İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU 

Haber- Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi

17 Ekim 2017 09:53

Haber- Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele (TEM) ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.  Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Vatan Emniyet  Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü
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-Hastaneden detay
-Gözaltıların getirilmesi
-Genel ve detaylar


 

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