İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu: Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldığı bildirildi.



Bu kapsamda, 6'sı muvazzaf 12 asker ile bu asker şahıslardan sorumlu olduğu ifade edilen biri BDDK uzmanı, biri araştırma görevlisi, 3'ü polis, 3'ü öğretmen olmak üzere 21 ''sivil imam'' hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.