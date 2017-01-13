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İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu; 73 kişi hakkında gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü

13 Ocak 2017 10:17

İstanbul'da bu sabah saatlerinde 'FETÖ' operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon İstanbul'un pek çok semtinde eş zamanlı olarak başlatıldı. FETÖ'nün "abla" yapılanması iddiasına yönelik operasyonda 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı. 

Bir grup polis Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki İBBLojmanları'na geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. 

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 
Hakkında gözaltı kararı verilenlerden  bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

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