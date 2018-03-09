İstanbul'da FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul\'da 42 diğer illerde de 15 kişiyi yakalamak için sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerden 14\'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.



