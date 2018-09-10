İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu; 56 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 18'i 'asker imamı' toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 48'i asker 8'i 'imam' 56 şüpheli gözaltına alındı. İhraç edilen Albay E.G.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı sırada gözaltına alındığı, el konulan telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen muvazzaf bir askerin evinde 35 bin Euro ve 25 bin dolar nakit paranın ele geçirildiği, ihraç edilen bir binbaşının evinde de aranan sivil bir kişinin yakalandığı öğrenildi.

İhraç edilen E.G. isimli albayın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, telefonundan örgütün kripto haberleşme programı Falcon'un yüklü olduğu ve telefonuna uzaktan erişim ile müdahale edildiği öğrenildi. (DHA)