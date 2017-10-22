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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği FETÖ operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı

22 Ekim 2017 15:18

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği FETÖ operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelen FETÖ/PDY ile ilgili ihbarları değerlendirerek teknik ve fiziki çalışma başlattı. Polis ekipleri çeşitli adreslere düzenlediği baskınlarda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıların örgütün şifreli mesajlaşma programı olan \'Bylock\' kullanıcısı olduğu tespit edildi.  
Şüphelilerin Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorguları sürüyor.
 

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