İstanbul'da FETÖ operasyonu; 360 kişi için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333’ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Gözaltı kararı verilen askerlerden 216’sının çeşitli rütbelerde muvazzaf olduğu öğrenilirken, askerlerden 7'sinin görevli 13’ünün ise ihraç edilmiş pilot olduğu kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başsavcılık'tan açıklama

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Başsavcılığımızca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 343’ü asker ve 27’si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilmiş olup yakalama işlemleri devam etmektedir. 333 asker şahsın 216’sı çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olup 7'si aktif, 13'ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot.''

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