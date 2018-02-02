İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI 





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' yazışmaları çözümlenen şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda farklı meslek gruplarından 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 29 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.