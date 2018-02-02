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İstanbul'da FETÖ operasyonu : 23 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 23 kişi gözaltına alındı

02 Şubat 2018 19:56

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL\'DA FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' yazışmaları çözümlenen şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda farklı meslek gruplarından 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 29 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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