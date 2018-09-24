İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 kişi gözaltında

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - İSTANBUL\'da 24 ilçede yapılan eş zamanlı terör operasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programını kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 24 ilçede 54 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin ise daha önceden örgüte ait dershane ve okullarda çalıştıkları ya da devlet kadrolarından ihraç edilmiş öğretmenler oldukları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar devam ediyor.