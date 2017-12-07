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İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı

07 Aralık 2017 09:39

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamından sabahın ilk ışıklarıyla operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen bir çok adrese polisler tarafından baskın yapıldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlılar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi.  Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. 
 
Görüntü Dökümü 
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-Araçların hastaneye gelmesi
-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler
-Genel ve detaylar
 

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