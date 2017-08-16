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İstanbul'da eylem planlayan IŞİD şüphelisi 5 kişi yakalandı

"2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor"

16 Ağustos 2017 18:49

Samsun Valiliği, İstanbul'da eylem yapmayı planladıkları iddia edilen 5 IŞİD şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Samsun Valiliği, İlkadım İlçesi'nde bir eve IŞİD operasyonu düzenlenmesiyle ilgili resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "15 Ağustos 2017 günü saat 21.34 sıralarında Emniyet Müdürlüğümüz 155 hattına 'Çiftlik´te bir hücre evinde 7 DEAŞ´lı şahsın şu an İstanbul´a bilet aldığı ve eyleme gideceği' şeklinde yapılan ihbar ile ilgili olarak görevlilerimizce araştırma yapılmış, ihbarcı şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış, ifade doğrultusunda ihbara konu şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu arama kararı doğrultusunda 16 Ağustos 2017 günü saat 02.15 sıralarında üç ayrı adreste bulunan 7 şahsa yönelik yapılan operasyonda; 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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