İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik dün akşam 22.00 sıralarında 2 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve daha önce çatışma bölgelerinde bulunduklarını tespit ettiği 6 yabancı uyruklu teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelilerin eylem hazırlığı içinde olduklarını ileri sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

