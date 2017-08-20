İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 IŞİD'li yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Türkiye’ye kaçak yollarla mülteci olarak girdiği ve saldırı düzenlemek için Beylikdüzü'nde bir evi kiralayarak hazırlık yaptığı belirlenen 2 IŞİD’linin yakalanması için dün aksam saatlerinde operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube de sorguya alınan 2 teröristin geçtiğimiz hafta örgütün Suriye deki kamplarından kacak ve mülteci görünümüyle Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Silah ve kamuflaj elbiseleriyle ele geçirilen 2 teröristin eylem için Suriya Rakka'dan yurda giriş yaptıkları belirlendi.