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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 IŞİD'li yakalandı

TEM Şube ekipleri, Beylikdüzü'nde bir eve baskın düzenledi

20 Ağustos 2017 00:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Türkiye’ye kaçak yollarla mülteci olarak girdiği ve saldırı düzenlemek için Beylikdüzü'nde bir evi kiralayarak hazırlık yaptığı belirlenen 2 IŞİD’linin yakalanması için dün aksam saatlerinde operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube de sorguya alınan 2 teröristin geçtiğimiz hafta örgütün Suriye deki kamplarından kacak ve mülteci görünümüyle Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Silah ve kamuflaj elbiseleriyle ele geçirilen 2 teröristin eylem için Suriya Rakka'dan yurda giriş yaptıkları belirlendi. 

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