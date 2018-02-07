İstanbul'da ev baskınları; Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ev baskınları düzenledi. Baskınlarda, aralarında "akil insan" Celalettin Can'ın da bulunduğu 31 HDP ve HDK yöneticisi gözaltına alındı.

Celalettin Can, "çözüm süreci" dönemin Başbakanlık tarafından hazırlanan "Akil İnsanlar" listesinde yer alıyordu. Can, o günlerde 78'liler Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kimler gözaltında?

Gözaltına alınanların Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildiği, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarıldı. Şu ana kadar gözaltına alınan ve isimleri netleşenler şunlar:

İsmail Adalmış, Şamil Altan, Gülsen Biter, Can Memiş, Celalettin Can, Gonca Yangöz, Elif Bulut, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Filiz Yılmaz, Beşir Aydemir.



Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Pınar Tarlak'ın da ev baskınlarında gözaltına alındığı belirtildi. Baskınların, 11 Şubat'ta düzenlenecek HDP kongresine dört gün kala yapılması dikkati çekti.