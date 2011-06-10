-İSTANBUL'DA ETKİLİ YAĞIŞ UYARISI İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Çatalca ve Silivri'de doluyla karışık sağanağın başladığını belirterek, yağışın önümüzdeki saatlerde önce Avrupa yakasında ardından da il genelinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Yıldırım, Çatalca ve Silivri'de kısa süreli olarak doluyla karışık etkili olan kuvvetli sağanağın önümüzdeki saatlerde öncelikle Avrupa yakasında ardından da il genelinde etkisini göstereceğini bildirdi. Zaman zaman rüzgarın de etkili olacağını ifade eden Yıldırım, kuvvetli yağışın kısa süreli sele ve su baskınlarına yol açabileceğine dikkati çekerek, ''İlgililerin ve vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekmektedir'' dedi. Mustafa Yıldırım, hava sıcaklığının düne göre 4-5 derecelik bir azalma gösterdiğini, yağışlı havanın hafta sonu da aralıklarla devam etmesinin beklendiğini kaydetti.