İstanbul'da, eski HDP milletvekilinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da bu sabah HDP yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen ev baskınlarında eski HDP milletvekili ve PM üyesi Asiye Koçak'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinde HDP parti yöneticileri ve üyelerine yönelik ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda edinilen bilgilere göre HDP eski Bursa Milletvekili ve PM üyesi Asiye Kolçak, Fatma Kaya, Canşah Çelik, Zeynep Çalıhan, Ayten Ay, Zübeyde Akdağ ve Diyar Ozga gözaltın alındı.

Gözaltına alınan 7 kişinin Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.



