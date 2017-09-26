İstanbul'da eş zamanlı IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen İstanbul'un iki farklı ilçesinde IŞİD'e yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Endonezya uyruklu E.D.P. ve M.T.M. ile Suriye uyruklu F.A.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, örgütün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait fotoğraflar ve örgütün propaganda videoları ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.