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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi

18 Kasım 2017 09:28

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul\'da gece saatlerinde, daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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