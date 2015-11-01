İstanbul'da enflasyon yüzde 10,01'e yükseldi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre; İstanbul'da 2015 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1,61, toptan fiyatlar ise yüzde 0,86 oranında arttı. Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre; İstanbul’da ekim ayı itibariyle yıllık ortalama enflasyon yüzde 10,01 olarak belirlendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, 2015 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 10,01, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,52 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2015 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01, toptan fiyatlar ise yüzde 7,38 artış gösterdi.

Sektörler bazında değişim oranları

Ekim 2015’te perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,27, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,15, gıda harcamalarında yüzde 1,22, konut harcamalarında yüzde 0,91 arttı. Sağlık harcamalarında yüzde 1,70, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,47 azalış gerçekleşirken, diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

2015 Ekim ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,56, mensucat grubunda yüzde 1,32 ve madenler grubunda yüzde 0,07 arttı. Yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,34, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,09 ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,86 azalış meydana gelirken, kimyevi maddeler grubunda fiyat değişimi izlenmedi.