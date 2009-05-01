İstanbul'da enflasyon rekor kırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3.06 ile rekor oranda artış kaydetti. Pazartesi günü açıklanacak Türkiye enflasyonu öncesi bu rakam endişe yarattı.



1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, nisan ayında perakende fiyatlarda yüzde 3,06, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne göre toptan fiyatlarda yüzde 0,73 artış yaşandı.



Söz konusu endekslerin bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırmasında, 12 ayda perakende fiyatlarda yüzde 8,07, toptan fiyatlarda da yüzde 0,14 artış kaydedildi.



Endekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre, 2009 Nisan ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık ortalama yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise ortalama yüzde 9,14 oranında artış gösterdi.



2009 Mart ayında yüzde 1,24 artış izlenen 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, nisan ayında yüzde 3,06 artış gösterdi. Perakende fiyatlarda ilk 4 aylık artış yüzde 5,07 oldu.



2009 Nisan ayı, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında perakende fiyatlardaki 12 aylık artış yüzde 8,07'ye ulaştı. Söz konusu endeks 2008 yılında yüzde 13,81 artmıştı.



Endeksin 2009 Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalama artış oranı yüzde 11,79 olurken, bu oran 2008 yılının aynı ayında yüzde 11,75 olmuştu.



1995 bazlı endeksin alt grupları



Aylık bazda, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan gıda harcamaları grubunda yüzde 1,67, giyim harcamaları grubunda yüzde 28,31, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,26, kültür, eğitim ve eğlence grubunda yüzde 7,72 artış yaşanırken, konut harcamaları grubunda yüzde 0,60 oranında azalış görüldü.



1963 bazlı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi



2009 Mart ayında yüzde 0,65 artış izlenen Toptan Fiyatlar Endeksi, 2009 Nisan ayında yüzde 0,73 artış gösterdi. Nisan ayları itibarıyla söz konusu endeks, 2007 yılında yüzde 0,66, 2008 yılında ise yüzde 3,89 artış kaydetmişti.



2008 Nisan ayı bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 13,79 olan yıllık değişim oranı, 2009 Nisan ayında yüzde 0,14'e geriledi.



2009 Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalama artış oranı yüzde 9,14 olurken, bu oran 2008 yılının aynı ayında yüzde 8,56 olarak gerçekleşmişti. Aylık bazda gıda maddeleri grubunda ise nisan ayında yüzde 1,29 artış yaşandı.



