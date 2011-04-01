-İSTANBUL'DA EN DÜŞÜK ENFLASYON İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2011 Şubat ayında yüzde 0,57 artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, geçen ay yüzde 0,83 yükselirken, bu oran mart ayları itibariyle son 5 yılın en düşük enflasyon oranı oldu. Konut Harcamaları grubundaki akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamalarının yanı sıra Yaş, Kuru, Sebze ve Meyve grubundaki bazı ürünlerin arz yetersizliğine dayalı fiyat artışları, giyim grubunda İstanbul genelinde Shoping Fest uygulamasına rağmen yeni sezon ürünlerinin devreye girmesi, ev eşyası ile sağlık ve kişisel bakım gruplarında maliyet kaynaklı fiyat artışları mart ayındaki enflasyonun belirleyicileri oldu. Giyim, sağlık ve kişisel bakım, ev eşyası, gıda, konut ile ulaştırma ve haberleşme harcamaları gruplarında kaydedilen fiyat hareketleri genel enflasyon üzerinde artırıcı yönde, Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları ise azaltıcı yönde etkili oldu. Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,47, giyimde yüzde 3,02, ev eşyasında yüzde 1,81, gıda harcamalarında yüzde 0,62, konut harcamalarında yüzde 0,60, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,23 oranında artış kaydedilirken, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,49 oranında azalış meydana geldi. 2010 yılı Mart ayında yüzde 12,01 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, bu yılın mart ayında bir önceki yıla göre önemli oranda azalarak yüzde 4,86 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2010 Aralık ayından itibaren girdiği azalış eğilimini devam ettirerek 2011 Mart ayında yüzde 8,47 olarak gerçekleşti. -TOPTAN EŞYA FİYATLARI- Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2011 şubat ayında yüzde 2,42 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 2011 Mart ayında yüzde 0,89 artış gösterdi. Bu oran mart ayları itibariyle son beş yılın en düşük ikinci enflasyon oranı oldu. Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan siyasi krize bağlı olarak küresel piyasalarda enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların yanı sıra mevsimsel özelliklere bağlı olarak gıda maddeleri grubunda yer alan bazı ürünlerde görülen arz eksikliği ile ithal girdi maliyetlerindeki artışlar toptan eşya fiyatlarındaki artışın ana nedenlerini oluşturdu. Mart ayında, mensucatta yüzde 1,83, madenlerde yüzde 1,02, gıda maddelerinde yüzde 1,34, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,58, inşaat malzemelerinde yüzde 0,61, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,46, kimyevi maddelerde ise yüzde 0,04 oranında artış kaydedildi. 2010 yılı Mart ayında yüzde 9,41 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, geçen ay bir önceki yıla göre artarak yüzde 13,56'ya, yıllık ortalama değişim oranı ise 2010 yılında başladığı yükselme eğilimine devam ederek yüzde 11,17'ye ulaştı.