İstanbul'da en çok konut satılan ilçeler hangileri?

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un verilerine göre, son bir yıl içinde İstanbul'da en çok konut satışı yapılan ilçeler, Esenyurt, Sancaktepe, Beylikdüzü, Pendik ve Başakşehir oldu.

Endeksa.com'un verilerine göre, son bir yıl içinde Esenyurt'ta satılık konutların fiyatları yüzde 24.51 artış gösterdi. İlçedeki satılık konutların ortalama satış fiyatı 201.100 TL, ortalama konut büyüklüğü 100 metrekare, ortalama metrekare birim fiyatı 2.011 TL, konut yatırımının geri dönüş ise 19 yıl.

Sancaktepe'de de son bir yıl içinde satılık konutların fiyatları yüzde 5.25 artış gösterdi. Ortalama değerlerle ilçedeki satılık konutların fiyatı 264.000 TL, konut büyüklüğü 110 metrekare, metrekare birim fiyatı 2.400 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl.

Beylikdüzü'nde son bir yıl içinde satılık konutların fiyat artışı yüzde 5.18 olarak gerçekleşti. Aynı özelliklere sahip satılık konut fiyatları ortalama 298.750 TL değerinde. İlçedeki satılık konutların ortalama büyüklüğü 125 metrekare, ortalama metrekare birim fiyatı 2.390 TL, yatırımın geri dönüş süresi 21 yıl civarında.

Endeksa verilerine göre Pendik'te son bir yıl içinde satılık konut fiyatları yüzde 14.42 artış kaydetti. Ortalama değerlerle aynı özelliklere sahip konutların fiyatları 291.795 TL, konut büyüklüğü 105 metrekare, metrekare birim fiyatı 2.779 TL, yatırımın geri dönüş süresi 22 yıl seviyesinde.

Başakşehir'de son bir yıl içinde satılık konut fiyatlarında yüzde 5.99 artış görüldü. Ortalama değerlerle ilçede satılık konut fiyatları 398.412 TL, konut büyüklüğü 126 metrekare, metrekare birim fiyatı 3.162 TL, yatırımın geri dönüşü 24 yıl dolayında.