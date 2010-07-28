İstanbul'da en çok gidilen müzeler!

T24- İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi geliyor.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yılın ilk ayında kente gelen turist sayısında yüzde 4,6 azalma yaşanırken, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret edenlerin sayısında geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 11'lik bir artış gözlendi. 2009 yılının ilk 6 ayında bu 3 müzeye gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 377 bin 162 iken, bu sayı 2010 yılının aynı döneminde 1 milyon 514 bin 878'e yükseldi.





Habertürk'te yer alan habere göre, yabancı turistler, daha çok Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk'ü, yerli turistler de Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni tercih etti. 15 asırlık tarihiyle birçok efsaneye konu olan, müze olarak gördüğü işlevin yanı sıra sergi, müzik dinletisi ve şiir okumalarına da ev sahipliği yapan Yerebatan Sarnıcı, 2010'un ilk yarısında 722 bin 484 kişi tarafından ziyaret edildi.





Antik çağdan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3 bin yıllık tarih ve kültür mirasının minyatürlerini Haliç kıyısında buluşturan Miniatürk ve İstanbul'un fethini görsel bir şölenle meraklılarına sunan Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni de 800 bin kişi ziyaret etti.

