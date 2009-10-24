İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da 25-28 Ekim tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 Ekim Pazar günü 08.00-15.00 saatleri arasında; Arnavutköy'ün Hadımköy Mesan Metal, Ümit Bisiklet, Yıldız, Cam, Tafta Etiket, Ekspres Tekstil, Kurtman, Güral Porselen, Pirinci, Ememaş, Güven Çelik, Tempo Aksesuar, Aral Döküm, Ergaz, Lastzırh, Dantesk, Münir Uyar, Cemka, Hacı Ayvaz, İleri Kalıp ve civarları, Belediye, Orduevi, Flokser, Akkor, Bakır, Depremzede, Konut, Nalbantoğlu, Ütüsan, Özen makine, Aslan Metal, Ahmet Semiroğlu, Firmaları ve civarı, Hastane, İstasyon, Ömerli, Delikkaya, Yeşilbayır, Karaağaç, mahalleleri, tüm askeri birlikler ve TOKİ konutları ile Karaburun Köyü Terkos Kaleiçi, Kumluk Mevki, Örfi Çetinkaya Caddesi, Yeniköy sahilinin bir kısmına elektrik verilemeyecek.

26 Ekim Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında; Esenyurt'un Merkez Mahallesi, Arif Caddesi 1134. Sokak ve civarı, Zeytinburnu'nun Gökalp Mahallesi 34, 73, 73/7, 34/3, 35, 34/1, 36, 37, 38, 38/1 sokakları ve civarı, Bağcılar'ın Çınar Mahallesi 10, 10/13, 10/4, 10/4-A, 10/12 sokaklar ve civarı elektrik alamayacak.

27 Ekim Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında; Bağcılar'ın Çınar Mahallesi 9/10, 9/11 sokakları ve civarı, 28 Ekim Çarşamba günü de 6/6, 9, 8/4-A sokakları ve civarına elektrik verilemeyecek.