İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde bazı ilçelere elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'de yarın 11.00-13.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Hilal 86. Caddesi, Özdemirkent Sitesi, Rüya, Bestekar, Akpınar, Ömür, Temiz, Seyran, Gaye Sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.



Sarıyer'de, 16 Eylül Çarşamba günü 09.00-13.00 saatleri arasında; Uskumruköy Nurol Sitesi, Mevsim Sitesi, Basın Yayın Sitesi, Doğa Evleri ve civarları, aynı gün Büyükçekmece'de 11.00-13.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Karlıtepe, Vefa, Aşiyan Sokaklar, Belediye Garajı altı, Aşiyan Villaları civarına elektrik verilemeyecek.



Sarıyer'de, 17 Eylül Perşembe günü 09.00-13.00 saatleri arasında; Demirciköy, Sanat Kent, Sinemköy, Demirciköy Plajı, Alarko Sitesi, Bizimtepe Konutları, Nida Evleri ve civarları, aynı gün Büyükçekmece'de, 11.00-13.00 saatleri arasında; Atatürk Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal, Ankara Caddeleri, M.Nurettin, Müzeyyan Senar, Nergiz, Gelincik, Çiğdem Sokakları ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.