İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde 23 Eylül Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri dolayısıyla, Küçükçekmece'de, Beşyol Mahallesi, 1. Akasya Sokak, Fabrikalar Caddesi, Karadeniz Sokak, Ali Ağa Sokak, Çamlıbel Sokak, Kemal Paşa Mahallesi, 4. Yıldırım Sokak, 3. Güven Sokak, 2.Hakan Sokak, Akıncı Sokak, Gültepe Mahallesi, Zümrüt Sokak, Mor Sokak, Şehit Mahmut Ergül Sokak, 2. Cami Sokak'a 00.00-09.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Sokak, Ebabil Caddesi, İstasyon Caddesi ve civarına ise 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Sarıyer'de, Ferahevler, Derbent, İstinye, Kireçburnu, Tarabya, Yeniköy mahalleleri ve civarında 00:01-10:01 saatleri arasında, Bağcılar'da, Mahmutbey Mahallesi, Atlas Caddesi, Bereket Sokak, Sevinç Sokak, Papatya Sokak'ta 08.00-14.00 saatleri arasında, Kazım Karabekir Mahallesi, 4. Sokak, 4/2. Sokak, 3. Sokak, 5. Sokak, 4/1. Sokak, 6. Sokak, 7. Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve civarında ise 08.00-15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Beylikdüzü'nde, Gürpınar Mahallesi, Erhan Sokak, Buğra Sokak, Has Sokak ve civarı 08.00-20.00 saatleri arasında, Gaziosmapaşa'da, Karadeniz Mahallesi, 1105. Sokak, 1122. Sokak, 1127. Sokak, 1129. Sokak, 1158. Sokak, 1115. Sokak, 1118. Sokak, 1131. Sokak ve civarı 08.00-12.00 saatleri arasında, Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi, Emir Sokak ve civarı 09.00-18.00 saatleri arasında, Fatih'te, Karagümrük Mahallesi, Niyazi Mısri Sokak, Kaleboyu Caddesi, Sarmaşık Sokak, Neyzenler Sokak, Redif Sokak, Sofalı Çeşme Caddesi, Yusufağa Sokak, Arabacılar Sokak, Derviş Ali Mahallesi, Abacı Aralığı Sokak, Fevzipaşa Caddesi ve civarı 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Büyükçekmece'de, Mimaroba Mahallesi, Figen Sokak, Belen Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Özkömür Sokak, Ülker Sokak ve civarında 09.00-12.30 saatleri arasında, Bağcılar'da, Çınar Mahallesi, 9/1. Sokak, 8/1. Sokak, 9/6. Sokak, 9/7. Sokak, 8/6. Sokak, 8/5. Sokak, 8/1A Sokak, 9/2. Sokak, İstanbul Caddesi, 8/3. Sokak, 8. Sokak, 7/2. Sokak, 7/2A Sokak, 6/2A Sokak, 6/2B Sokak, 9/4. Sokak, 9/4A Sokak, 9/3. Sokak, 9/3A Sokak, 9/5. Sokak, 9. Sokak, 8/2. Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında, Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, General Ali Rıza Gürcan Caddesi, Günay Sokak, Haldun Taner Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında, Sarıyer'de ise Merkez Mahallesi, Eski Sular Caddesi, Karakol Sokak, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece'de ayrıca, Mimaroba Mahallesi, Harun Sokak, Beylikova Sokak, Belen Sokak, Ekinoba Mahallesi, Sağlık 1 Sokak, Akipek Sokak ve civarına 13.00-16.00 saatleri arasında, Sultangazi'de 1. Cebeci Caddesi ve civarına 16.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Zeytinburnu'nda, Nuripaşa Mahallesi,12 Sokak, 12/1 Sokak, 13 Sokak, 14 Sokak, 15 Sokak, 16 Sokak, 22 Sokak, 22/1 Sokak, 61/1 Sokak, 61/2 Sokak, 62/1 Sokak, 62/2 Sokak, 62/2A Sokak, 63 Sokak, İsa Yusuf Alptekin Sokak ve civarında 09.00-19.00 saatleri arasında, Bakırköy'de, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Caddesi ve civarında 10.00-12.00 saatleri arasında, Güngören'de, Mareşal Çakmak Mahallesi, Çağatay Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında, Fatih'te, Atikali Mahallesi, Cemali Sokak, Sarayağası Caddesi, Arif Efendi Sokak, Beyceğiz Caddesi, Kokulu Bahar Sokak ve civarında 12.00-16.00 saatleri arasında, Sultangazi'de, Uğur Mumcu Mahallesi, 2253. Sokak, 2254. Sokak, 2255. Sokak, 2256. Sokak, 2258. Sokak, 2261. Sokak, 2271. Sokak ve civarında 12.00-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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